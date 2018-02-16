Salladık yıkamadık Konyaspor 1- Beşiktaş1

Yeşil-beyazlılar şampiyonluk adaylarından Beşiktaş’a yine çelme taktı. Anadolu Kartal’ı yenik duruma düştüğü ve nizami golünün sayılmadığı maçta beraberliğe Jahovic’in golüyle ulaştı. Jahovic ve Amir’in 82’de kaçırdıkları ise bizi 3 puandan etti

Yeşil-beyazlılar şampiyonluk adaylarından Beşiktaş’a yine çelme taktı. Anadolu Kartal’ı yenik duruma düştüğü ve nizami golünün sayılmadığı maçta beraberliğe Jahovic’in golüyle ulaştı. Jahovic ve Amir’in 82’de kaçırdıkları ise bizi 3 puandan etti

SPOR Toto Süper Lig’in 22. Haftasında sahasında Beşiktaş ile karşılaşan Atiker Konyaspor çekişmeli geçen maçtan 1-1’lik eşitlikle 1 puanla ayrıldı. 12. dakikada Vagner Love’ın pasına hareketlenen Talisca’nın bekletmeden vuruşunda, top kalenin sağından auta gitti. 23. dakikada Vagner Love’ın ceza sahasına gönderdiği topu altıpas içinde önünde bulan Talisca’nın dokunuşunda, meşin yuvarlak kaleci Serkan Kırıntılı’da kaldı. 26. dakikada Gökhan Gönül’ün pasında ceza sahasında topla buluşan Lens’in plasesinde, kaleci Serkan Kırıntılı topu kornere çeldi.

27. DAKİKADA Beşiktaş öne geçti. Babel’in ceza yayının gerisinden sert vuruşunda, altıpasa doğru hareketlenen Atiba’nın sırtına çarpan ve yön değiştiren meşin yuvarlak, kaleci Serkan Kırıntılı’yı yanıltarak filelerle buluştu: 0-1. Bu pozisyonda Konyasporlu oyuncular hakeme ofsayt gerekçesiyle yoğun itirazlarda bulundu. 35. dakikada Atiba’nın ara pasına hareketlenen Vagner Love’ın aşırtma vuruşunda, top üstten auta çıktı. 41. dakikada sağ kanattan kazanılan korneri kullanan Mehdi’nin ceza alanına gönderdiği ortasına yükselen Jahovic’in kafa vuruşunda top ağlarla buluştu. Ancak hakem Jahovic’in golden önce rakibine faul yaptığı gerekçesiyle golü iptal etti.

45.DAKİKADA Eto’o’nun ceza sahası solundan yaptığı ortada top ceza alanı içinde Tolgay’ın eline çarptı hakem pozisyonu devam ettirdi. Karşılaşmanın ilk yarısı, Beşiktaş’ın 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı. 60.dakikada Atiker Konyaspor, Adis Jahovic’in golü ile maçta eşitliği yakaldı. Ceza sahası dışında topla buluşan Samuel Eto’o’nun içeri doldurduğu pasa hareketlenen Jahovic’in, ceza alanında sol çaprazdan sol ayağıyla kaleye gönderdiği şutunda meşin yuvarlak Fabricio’nun yanından ağlarla buluştu: 1-1.

71.DAKİKADA Hızlı gelişen Beşiktaş akınında sol kanattan ilerleyen Ryan Babel ceza alanına girdi ve pasını Lens’e aktardı. Jeremain Lens’in topun gelişine yaptığı vuruşta Serkan Kırıntılı güçlükle topu uzaklaştırmayı başardı. 82.dakikada temsilcimiz çok net bir fırsattan yararlanamadı. Savunmadan atılan uzun pasla topla buluşan Adis Jahovic hızla ilerleyerek ceza alanına girdi topu kaleye gönderdi. ancak açıyı iyi kapatan Fabricio topu kurtarmayı başardı. Dönen topa Amir’in vuruşunu ise Pepe çizgiden çıkarttı. Maçta başka gol olmayınca karşılaşma 1-1 eşitlikle sona erdi. *TOLGA DURMAZ

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

24. dakikada ceza sahası içinde Vagner Love’nin yerden pasında Talisca’nın vuruşunda top Skubic’e çarparak geri döndü. Topu önünde bulan Talisca’nın yeniden dokunuşunda top kaleci Serkan’da kaldı.

27. dakikada sol köşeden paslaşılarak kullanılan korner vuruşunda Caner Erkin’in ceza alanına gönderdiği ortasında savunmadan seken meşin yuvarlak Babel’in önünde kaldı. Babel’in kaleye gönderdiği şutta ceza alanında Atiba’nın koluna çarpan top yön değiştirince kaleci Serkan’ı yanıltarak ağlara gitti. 0-1

36. dakikada Atiba’nın orta sahadan pasında topla buluşan Vagner Love’ın ceza alanına girer girmez kalesini terk eden Serkan Kırıntılı’nın üzerinden yaptığı aşırtma vuruşta top kalenin üstünden az farkla auta gitti.

Stat: Konya Büyükşehir Belediye

Hakemler: Alper Ulusoy x, Kerem Ersoy x, Hakan Yemişken x

Atiker Konyaspor: Serkan xx, Skubic xx, Ali Turan xx, Filipovic xx, Ömer Ali xx, Ali Çamdalı x, Jonsson x, Milosevic xx, Mehdi xx, Eto’o xx, Jahovic x

Yedekler: Emrullah, Volkan Fındıklı, Eren Albayrak, Selim Ay, Volkan Şen, Orkan Çınar, Hadziahmetovic, Vedat Bora, Fofana, Musa Araz

Teknik Direktör: Mehmet Özdilek

Beşiktaş: Fabri xx, Gökhan Gönül xx, Pepe xx, Medel xx, Caner Erkin xx, Tolgay xx, Atiba xx, Lens xx, Talisca xx, Babel xx, Vagner Love xx

Yedekler: Tolga, Utku, Adriona, Fatih, Necip, Vida, Oğuzhan, Quaresma, Sanchez, Mustafa Pektemek

Teknik Direktör: Şenol Güneş

Gol: Atiba (dk. 27) (Beşiktaş)

Sarı Kartlar: Filipovic, Ali Turan, Milosevic, (Atiker Konyaspor), Pepe, Vagner Love (Beşiktaş)

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

60. dakikada Eto’o’nun ceza sahası dışından gönderdiği topla buluşan Jahovic’in sert şutunda meşin yuvarlak kaleci Fabricio’nun sağından ağlarla buluştu. 1-1

71. dakikada sol kanattan gelişen Beşiktaş atağında Babel’in ceza alanına girerek verdiği topla buluşan Lens’in gelişine vuruşunda kaleci Serkan ayağıyla topa dokunarak mutlak golü engelledi.

82. dakikada Ömer Ali’nin gönderdiği uzun topla buluşan Milosevic ceza alanında pasını Hadziahmetovic’e verdi. Sol çaprazdan Hadziahmetovic’in yaptığı vuruşta kaleye yönelen topu Pepe çizgi üzerinden kafayla uzaklaştırdı.

90+2. dakikada sağ kanattan Quaresma’nın ceza sahası çizgisi üzerinde sol ayağıyla kaleyi gören açıdan çektiği şut kaleci Serkan’da kaldı.