Konya’nın zam şampiyonu belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu Konya Bölge Müdürlüğü, Konya'da fiyatı en çok artan ürünün mandalina olduğunu açıkladı.

Türkiye İstatistik Kurumu Konya Bölge Müdürlüğü, Konya’da fiyatı en çok artan ürünün mandalina olduğunu açıkladı.

Tüketici Fiyatları Endeksinde (TÜFE) aylık değişim oranı Konya, Karaman bölgesinde %0,61 olarak gerçekleşti

TÜİK Konya Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre; 2018 yılı Şubat ayında İstatistiki Bölge Birim Sınıflaması (İBBS) TR52 Konya, Karaman Bölgesinde 2003=100 Temel yıllı Tüketici Fiyatları (TÜFE) Genel Endeksi’nde bir önceki aya göre %0,61, bir önceki yılın Aralık ayına göre %1,93, bir önceki yılın aynı ayına göre (yıllık) %10,82 ve on iki aylık ortalamalara göre %12,25 oranında artış gerçekleşmiştir.

Aynı dönemde Türkiye geneli için, TÜFE’de (2003=100) 2018 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre %0,73, bir önceki yılın Aralık ayına göre %1,76 bir önceki yılın aynı ayına göre %10,26 ve on iki aylık ortalamalara göre %11,23 artış gerçekleşti.

Konya, Karaman Bölgesinde aylık bazda en yüksek artış “Sağlık” ana harcama grubunda gerçekleşti.

TÜİK Konya Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre; 2018 yılı Şubat ayında Ana harcama gruplarına göre; TR52 Konya, Karaman İstatistiki Bölgesinde aylık bazda en yüksek artış %3,72 ile “Sağlık” grubunda gerçekleşmiş olup, bunu %2,61 ile “Gıda ve Alkolsüz içecekler” grubu ve %0,89 ile “Mobilya, ev aletleri ve ev bakım hizmetleri” grubu izlemiştir. Aylık olarak en çok düşüş gösteren grup ise %4,68 ile “Giyim ve ayakkabı” grubu olmuştur.

Aynı dönemde Türkiye genelinde bir önceki aya göre en yüksek artış %2,57 ile “Sağlık” grubunda gerçekleşmiş olup, bunu %2,24 ile “Gıda ve Alkolsüz İçecekler” grubu ve %1,89 ile “Eğlence ve Kültür” grubu izlemiştir. Ana harcamalar grupları itibariyle 2018 yılı Şubat ayında endekste yer alan gruplardan en çok düşüş %4,09 oranıyla “Giyim ve ayakkabı” ana harcama grubunda gerçekleşmiştir.

Konya, Karaman Bölgesinde fiyatı en çok artan ürün; Mandalina oldu.

TR52 Konya, Karaman İstatistiki Bölgesinde 2018 yılı Şubat ayında fiyatı en çok artan ürünler; Mandalina (%37,60), Dolmalık Biber (%35,46) ile Muz (%12,19) olup, fiyatı en çok düşüş gösteren ürünler; Bot (Çocuk için) (%15,13), Ceket (Kadın için) (%11,53) ve Ayakkabı (Erkek için) (%9,13) olmuştur.

TÜFE’de Türkiye geneline bakıldığında 2018 yılı Şubat ayında fiyatı en çok artan ürünler Taze Fasulye (%55,10), Hacca gidiş ücreti (%31,02) ve Dolmalık Biber (%30,09) olup, fiyatı en çok düşüş gösteren ürünler; Bot (çocuk için) (%11,47), Erkek Mont (%11,14) ve Kaban (kadın için) (%10,72) olmuştur.

Şubat 2018’de endekste kapsanan 407 maddeden; 32 maddenin ortalama fiyatlarında değişim olmazken, 269 maddenin ortalama fiyatlarında artış, 106 maddenin ortalama fiyatlarında ise düşüş gerçekleşti.