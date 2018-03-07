Konya’nın tanıtım filmi hazırlandı

Konya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından Konya'nın "Zamanı Aşan Şehir, Konya" adlı tanıtım filmi hazırlandı.

Konya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından Konya’nın “Zamanı Aşan Şehir, Konya” adlı tanıtım filmi hazırlandı.

Kısa ve uzun olarak iki şekilde hazırlanan film ilk olarak Türkçe yayınlanırken, daha sonra İngilizce, Farsça, Çinçe ve Özbekçe’ye çevrilecek.

Kültür ve Turizm Müdürü Abdüssettar Yarar, bir otelde düzenlediği basın toplantısında, Konya’nın tarih, doğa ve gastronomi açısından ciddi bir turizm potansiyeline sahip olduğunu söyledi.

Konya’nın tanıtılması, şehrin maddi ve manevi kazanımlarını artırabilmek için çalışmaya devam ettiklerini dile getiren Yarar, şöyle konuştu:

“Konya’nın tarihi, doğal, kültürel ve geleneksel zenginliklerinin yanı sıra sanayi, tarım, ticaret, eğitim, sağlık ve yaşama tecrübesinin dünyayla paylaşılması gerekiyor. Biz de uzun zamandır yenilenmesi gereken Konya tanıtım filmini yeniledik ve ‘Zamanı Aşan Şehir, Konya’ tanıtım filmimizi hazırlattık. İlk olarak Türkçe olarak hazırlanan filmi mayıs ayına kadar belirlenmiş takvime göre İngilizce, Farsça, Çince ve Özbekçe’ye çevirerek gerekli mecra ve mercilerle paylaşacağız.”