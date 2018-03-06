Konya’nın iki ilkokulu Selçuk Tıp’ta çocukların yüzünü güldürdü

Konya'da Zeliha ve Lütfi Kulluk İlkokulu ile Zeki Altındağ İlkokulu ortak olarak "Çocukların Yüzü Gülsün (e-Twinning) Projesi" kapsamında Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi gören ihtiyaç sahibi hastalara maddi yardım ile çocuklar için oyuncak ve kitap yardımı gerçekleştirdi.

Konya’da Zeliha ve Lütfi Kulluk İlkokulu ile Zeki Altındağ İlkokulu ortak olarak “Çocukların Yüzü Gülsün (e-Twinning) Projesi” kapsamında Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde tedavi gören ihtiyaç sahibi hastalara maddi yardım ile çocuklar için oyuncak ve kitap yardımı gerçekleştirdi.

Her iki okuldan da birer heyet halinde Selçuk Tıp Fakültesi Hastanesi’ne gelen yetkililerden projenin mimarı “Zeliha ve Lütfi Kullluk İlkokulu” öğretmenlerinden Gülnur Güvener yaptığı açıklamada bunun bir kermes düşüncesi olarak ortaya çıktığını ve daha sonradan iki okulun katılımıyla gerçekleştirilen büyük bir projeye dönüştüğünü anlattı.

Güvener açıklamasında şunları söyledi: “Ben 16 yıllık öğretmenim. Velilerim ve yakınlarımızla ihtiyaç sahiplerine faydamız dokunsun diye bir kermes düzenleyip yardım etmek istedik. Fakat bir müddet bunun için gereken izinleri hiçbir yerden alamadık. Daha sonra okulların dahil olabildiği “e-Twinning projeleri” kapsamında büyük bir kermes düzenleyip yardımı gerçekleştirmeye fırsat bulduk. Çıkan izinlerin ardından velilerimiz ve diğer öğretmen arkadaşlarımızın da özverili çalışmaları ile Konya’nın büyük alışveriş merkezlerinden birinde düzenlenen kermes ile el işi ürünlerimizi satarak ihtiyaç sahibi hastalara dağıtılmak üzere hatırı sayılır bir maddi kazanç elde edildi. Bu kazancı nakit olarak ve Konya’daki iki hastanedeki özellikle çocuk hastalara oyuncak ve kitap yardımı olarak teslim ettik. Bu anlamda bize kapılarını açan ve yakın alaka gösteren Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi yetkililerine ve yardım projemizde emeği geçen bütün herkese gönülden teşekkür ediyorum.”

Yardım için hastaneye gelen heyet ile görüşen Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekim Yardımcısı Doç. Dr. İnci Kara da projeye önderlik eden öğretmenlere ve katkıda bulunan velilere teşekkür ederek, “Bu tür yardım projeleri ilimizdeki bütün okullara örnek olacak nitelikte. Öğretmenlerin veliler ve öğrenciler ile el ele vererek ihtiyaç sahibi hastalarımıza yardım yapması ancak bundan daha önemlisi çocuk hastalarımıza oyuncak ve kitap yardımını da düşünerek büyük bir incelik göstermiş olmaları çok önemli ve manidardır. Bu anlamda bu projede emeği geçen herkese hastanemiz ve hastalarımız adına teşekkür ediyoruz” dedi.