Konya’nın ihracatı 2018’de rekora koşuyor

Konya Ticaret Odası (KTO) Başkanı Selçuk Öztürk, “Konya olarak ilerleyen aylarda daha hızlı artış yakalayacağımıza ve hedeflerimize ilerleyeceğimize inanıyoruz. Çalışan, üreten, emeğini ve yüreğini ortaya koyan tüm tüccar ve sanayicilerimize teşekkür ediyorum” dedi.

Konya Ticaret Odası (KTO) Başkanı Selçuk Öztürk, “Konya olarak ilerleyen aylarda daha hızlı artış yakalayacağımıza ve hedeflerimize ilerleyeceğimize inanıyoruz. Çalışan, üreten, emeğini ve yüreğini ortaya koyan tüm tüccar ve sanayicilerimize teşekkür ediyorum” dedi.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, Şubat ayında Türkiye’nin ihracatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 14,8 arttı. Konya’nın Şubat ayında ihracatı ise yüzde yüzde 13,88 artış gerçekleştirdi. İhracat verilerini değerlendiren Konya Ticaret Odası Başkanı, TOBB Başkan Yardımcısı Selçuk Öztürk, “Türkiye’nin şubat ayı ihracatı yüzde 14,8 artışla 12 milyar 889 milyon dolar olup, ilimizin Şubat ayı ihracat rakamı yüzde 13,88 oranında artışla 137 milyon 959 bin dolar olarak gerçekleşmiştir. Bu rakama göre Konya, Şubat ayında il bazında Türkiye’nin ihracatının yüzde 1.07’sini gerçekleştirmiştir. 2017 yılında 1.564 milyar dolar ihracat yaparak yüzde 17,40 oranında artış sağlayan Konya’nın 2018’in ilk ayında yüzde 18,78, ikinci ayıonda da yüzde 13,88 oranında artış kaydetmesi memnuniyet vericidir. Şubat ayında ihracatımız geçtiğimiz aya göre de yüzde 1,90 oranında artış yakalamıştır. Hem geçen yıla göre hem de bir önceki aya göre artış 2018 hedeflerimiz için olumludur. Şubat ayında eksik iş günü olmasına rağmen artış kaydedilmesi Mart ayında daha yüksek oranda artışa işaret etmektedir. Konya olarak 2018 yılında 1,8 milyar dolar ihracat hedefimize emin adımlarla ilerliyoruz” dedi. Dünya ekonomisinin büyümesine bağlı olarak küresel ticaretteki artışın Türkiye’ni,n ihracatına olumlu yansıdığına dikkat çeken Başkan Öztürk, “Dünya Ticaret Örgütü’nün (DTÖ) açıkladığı verilere göre dış ticarette ağırlığı olan 70 ülkenin ticareti 2017’de yüzde 10 artışla 16,3 trilyon dolara çıktı. Çin’in ihracatını yüzde 8,2, Almanya’nın yüzde 8,6, ABD’nin yüzde 6,6 oranında arttı. Türkiye ise 2017’de ihracatta yüzde 10,2 artış kaydetti. Dünmya ortalamsının üstünde bir performansla dış ticarette de bütyük bir başarı yakaldık. Genel olarak İhracat pazarlarına bakıldığında Şubat ayında 159 ülke ve bölgeye ihracat yükseldi. Değer bazında baktığımızda ise ihracatımız yüzde 14,8 arttı. Bu rakamlar ülkemizin ve Konya’nın ihracat artışında sürekliliği devam ettireceğini göstermektedir. Konya olarak ilerleyen aylarda daha hızlı artış yakalayacağımıza ve hedeflerimize ilerleyeceğimize inanıyoruz. Çalışan, üreten, emeğini ve yüreğini ortaya koyan tüm tüccar ve sanayicilerimize teşekkür ediyorum” dedi.