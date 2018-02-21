Konya’nın göl ve sulak alanlarında kış ortası kuş sayımları gerçekleştirildi 

Konya il sınırları içerisinde yer alan göl ve sulak alanlarda kış ortası su sayımları gerçekleştirildi.

Orman ve Su İşleri Bakanlığı 8. Bölge Konya Şube Müdürlüğü, sivil toplum kuruluşları ve doğa dernekleri işbirliği içerisinde her yıl olduğu gibi bu yıl da kış ortası kuş sayımları (KOSKS) yapıldı. Beyşehir Gölü, Akşehir Gölü, Ilgın Çavuşcu Gölü ve Ereğli Akgöl ile birlikte 4 farklı sulak alanda yürütülen kuş sayımında, alanlarda farklı türlerde çok sayıda kuşun gözlendiği bildirildi.

Ilgın Çavuşcu Gölü’nde yapılan sayıma eşlik eden Orman ve Su İşleri 8. Bölge Müdür Yardımcısı Hasan Hüseyin Ölçer, kış ortası kuş sayımlarının, su kuşu popülasyonlarının ve sulak alan eko sistemlerindeki değişimlerin uzun dönemde izlenebilmesi için kullanılan temel yöntemlerden birisi olduğunu belirterek, “Su kuşlarının mevsimsel göç hareketlerinin en az olduğu, sulak alanlarda kümelendikleri 15 Ocak-15 Şubat tarihleri arasında yapılmaktadır. Sayımların en önemli özelliği; sahip olduğu uzun dönemli bakış açısıdır. Aynı alanlarda, aynı noktalardan yapılan standart sayımlar, uzun dönemde popülasyon trendlerinin analiz edilmesinde oldukça yararlı olmaktadır” dedi.