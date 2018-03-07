Konyalı şehit Abdullah Taha Koç: Gerekirse biz burada şehit olalım, bu hainler de burada gebersin

TSK'nın Suriye'nin Afrin kırsalında terör örgütlerine karşı yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'nın 41. gününde 8 Mehmetçik şehit olmuş, bir komutanın çatışma sırasında 'Jetler vursun, gerekirse biz de şehit olalım' dediği ortaya çıkmıştı. Afrin Harekatı'nda sembol olabilecek bu sözü söyleyen komutanın Konya şehidi Uzman Çavuş Abdullah Taha Koç olduğu ortaya çıktı.

TSK’nın Suriye’nin Afrin kırsalında terör örgütlerine karşı yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı’nın 41. gününde 8 Mehmetçik şehit olmuş, bir komutanın çatışma sırasında ‘Jetler vursun, gerekirse biz de şehit olalım’ dediği ortaya çıkmıştı. Afrin Harekatı’nda sembol olabilecek bu sözü söyleyen komutanın Konya şehidi Uzman Çavuş Abdullah Taha Koç olduğu ortaya çıktı.

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK), Suriye’nin Afrin bölgesine düzenlediği Zeytin Dalı Harekatı’nda 8 askerin şehit olduğu çatışmada yaralanan Jandarma Komando Astsubay Üstçavuş Uğur Günaydın, silah arkadaşlarıyla yeniden mücadele vermek için sabırsızlanıyor.

Afrin bölgesindeki terör hedeflerine yönelik harekat sırasında 8 askerin şehit edildiği Raco beldesindeki Keltepe’de çıkan çatışmada yaralanan Günaydın, Hatay Devlet Hastanesi’ndeki tedavisinin ardından, Ereğli ilçesine bağlı Süleymanbeyler köyündeki baba ocağına geldi.

Afrin gazisini, Zonguldak Valisi Ahmet Çınar, Ereğli Kaymakamı Nazım Madenoğlu, Zonguldak Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Hüsnü Yağız, İl Jandarma Komutanı Gökhan İnan ve İl Emniyet Müdürü Metin Turanlı ziyaret etti.

AA’nın haberine göre; Günaydın, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, sağlık durumunun iyi olduğunu ve çok sayıda kişinin kendisine geçmiş olsun temennisinde bulunduğunu ifade etti.

O TELSİZ KONUŞMASINI ANLATTI

Çatışmada şehit düşen Abdullah Taha Koç’un duygu yüklü telsiz konuşmalarını anlatan Günaydın, şunları kaydetti:

“Astsubay Çavuş Abdullah Taha Koç, telsizden bilgi veriyordu. Telsiz de bendeydi, her şeyi duydum. ‘Komutanım jetlerimiz tepenin yamacını vursun, biz zaten emniyetimizi aldık. Gerekirse biz burada şehit olalım, bu hainler de burada gebersin.’ dedi. Böyle deyince yani çok duygulandık ve daha da çok hırs geldi. Tank, obüs ve jetlerimiz aynı zamanda atış yapıyordu.”