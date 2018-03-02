Konyalı şehidin cenaze programı belli oldu

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye'nin Afrin bölgesinde yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit düşen Konyalı askerimiz Jandarma Astsubay Çavuş Abdullah Taha Koç'un cenaze programı belli oldu.
Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) Suriye’nin Afrin bölgesinde yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı’nda şehit düşen Konyalı askerimiz Jandarma Astsubay Çavuş Abdullah Taha Koç’un cenaze programı belli oldu.
Şehidimizin cenazesi; 02 Mart 2018 Cuma günü, Selçuklu İlçemizde bulunan Namazgahta kılınacak ikindi ve cenaze namazına müteakip Konya Merkez Şehitliğine defnedilecek.
Şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine başsağlığı ve sabr-ı cemil dileriz.