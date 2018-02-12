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Konyalı şehidin cenaze programı belli oldu!

  • Giriş Tarihi: 12.02.2018 15:27
  • Güncelleme Tarihi: 12.02.2018 15:52
Konyalı şehidin cenaze programı belli oldu!

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde devriye görevi yapan polis aracının zırhlı araca çarpışması sonucu şehit olan Konya’nın Akşehir ilçe nüfusuna kayıtlı polis memuru Ali Ergün'ün cenaze programı belli oldu

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde devriye görevi yapan polis aracının zırhlı araca çarpışması sonucu şehit olan Konya’nın Akşehir ilçe nüfusuna kayıtlı polis memuru Ali Ergün’ün cenaze programı belli oldu

Konyalı şehit Ali Ergün, 13 Şubat salı günü (yarın)  Akşehir Nasrettin Hoca Meydanında kılınacak öğle ve cenaze namazına müteakip Akşehir Şehitliğine defnedilecek.


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