Konyalı şehidin babası oğlunun tabutunu omuzladı

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin’e yönelik düzenlenen operasyonda şehit düşen Jandarma Astsubay Çavuş Abdullah Taha Koç’un cenazesi askeri uçakla memleketi Konya’ya getirildi. Şehit için havaalanında düzenlenen karşılama töreninde şehidin babası da tabutu taşıyan askerlerin önünde tabuta omuz verdi.

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin’e yönelik düzenlenen operasyonda şehit düşen Jandarma Astsubay Çavuş Abdullah Taha Koç’un cenazesi askeri uçakla memleketi Konya’ya getirildi. Şehit için havaalanında düzenlenen karşılama töreninde şehidin babası da tabutu taşıyan askerlerin önünde tabuta omuz verdi.

Afrin’e yönelik operasyonda bölücü terör örgütü mensuplarıyla girilen çatışmada Konyalı Jandarma Astsubay Çavuş Abdullah Taha Koç (23) şehit düştü.



Şehit olan Jandarma Astsubay Çavuş Abdullah Taha Koç’un cenazesi askeri uçakla Konya Havalimanı’na getirildi. Havalimanında şehit için karşılama töreni düzenlendi. Törene şehidin ailesi, askeri ve mülki erkan katıldı. Uçaktan askerlerin omuzlarında indirilen şehidin Türk bayrağına sarılı tabutuna babası Ahmet Koç da omuz vererek cenaze aracına kadar taşıdı.



Şehit Jandarma Astsubay Çavuş Abdullah Taha Koç’un cenazesi, Namazgahta kılınacak ikindi ve cenaze namazını müteakip Konya Şehitliğinde defnedilecek.