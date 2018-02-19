Konyalı şehidimizin cenaze programı belli oldu

Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde nöbet değişime giderken şiddetli sağanak sonucu taşan dereye devrilen Zırhlı Personel Taşıyıcı'da (ZPT) bulunan ve suya kapılarak şehit olan Konyalı sözleşmeli er Esat Ertaş’ın cenaze programı belli oldu

Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde nöbet değişime giderken şiddetli sağanak sonucu taşan dereye devrilen Zırhlı Personel Taşıyıcı’da (ZPT) bulunan ve suya kapılarak şehit olan Konyalı sözleşmeli er Esat Ertaş’ın cenaze programı belli oldu

Şehidimizin cenaze töreni; 19 Şubat 2018 Pazartesi günü, Konya Doğanhisar Başköy Mahallesi, Ulu Camiinde kılınacak ikindi ve cenaze namazına müteakip, Başköy Mahallesi Şehitliğine defnedilecek.