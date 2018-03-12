Konyalı sanayiciler Roketsan ile buluştu

Konya Sanayi Odası, savunma sanayinin güçlü şirketlerinden Roketsan ile Konyalı sanayicileri bir araya getirdi. Toplantıya katılan Roketsan Yönetim Kurulu Başkanı Emin Alpman “Konya gibi sanayileşmiş bir kentin savunma sanayinde daha fazla yer almasını istiyoruz” derken, Konya Sanayi Odası Başkanı Memiş Kütükcü, Konya’nın savunma sanayinden daha fazla pay alması için var güçleriyle çalıştıklarının altını çizdi.

Konya Sanayi Odası, savunma sanayinin güçlü şirketlerinden Roketsan ile Konyalı sanayicileri bir araya getirdi. Toplantıya katılan Roketsan Yönetim Kurulu Başkanı Emin Alpman “Konya gibi sanayileşmiş bir kentin savunma sanayinde daha fazla yer almasını istiyoruz” derken, Konya Sanayi Odası Başkanı Memiş Kütükcü, Konya’nın savunma sanayinden daha fazla pay alması için var güçleriyle çalıştıklarının altını çizdi.

Konya’nın savunma sanayi sektöründeki üretim ve ihracat kapasitesini artırmak için çalışmalar yürüten Konya Sanayi Odası, Konyalı sanayicilerle Roketsan’ın üst düzey yöneticilerini Konya Organize Sanayi Bölgesi’nde bir araya getirdi. Sanayicilerin yoğun ilgi gösterdiği toplantının açılışında konuşan Roketsan Yönetim Kurulu Başkanı Emin Alpman, Konya’nın sanayileşmiş ve düzenli bir şehir olduğunu vurgulayarak, Konya ile daha fazla iş yapmak istediklerini belirtti.

Konuşmasında savunma sanayinin özel bir alan olduğunu kaydeden Alpman, “Ülkemiz savunma sanayi alanında çok önemli yol kat etti. Şu anda Afrin’de yürütülen operasyon yüksek oranda yerli ve milli mühimmatla gerçekleştiriliyor. Biz bu yerlilik ve millilik oranını artırmak için Anadolu’daki sanayiciler ile görüşmeler gerçekleştiriyoruz. Çözüm ortaklarımızın Anadolu’ya yayılmasını istiyoruz. Çünkü, Anadolu’nun gen yapısı üretmeye dayalı. Ama unutmayın ki, savunma sanayi ileri teknoloji içeren karlı bir sektördür ancak zaman ve sabır ister” şeklinde konuştu.

Konya savunmada daha üst sıraları hedefliyor

Konya Sanayi Odası Başkanı, TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Memiş Kütükcü ise, Roketsan yöneticilerine Konya sanayisi hakkında bilgi verdi. Kütükcü, Konya’nın 1970’li yıllardan bu yana hızla sanayileştiğini, son 15 yıldır ise gösterdiği başarı ivmesiyle Türkiye’nin yeni sanayi merkezlerinden birisi haline geldiğini söyledi. Pek çok sektörde iddialı firmaların bulunduğu Konya’nın, Türkiye’nin savunma sanayi ihracatında 5. sırada olduğunu, ancak daha üst sıralara yükselmeyi hedeflediklerini aktaran Kütükcü, “Konya Sanayi Odası olarak savunma sanayi alanında çok özel çalışmalar yürütüyoruz. Daha önce iki defa savunma sanayi zirvesi düzenledik. İkili iş görüşmeleri organize ettik. Aselsan, FNSS gibi şirketlere ve Savunma Sanayi Müsteşarlığına ziyaretler düzenledik. Önümüzdeki günlerde bu ziyaretlerimiz devam edecek” ifadelerini kullandı.



KSO, Savunma ve Havacılık Kümesi kurdu

Konya’da Savunma ve Havacılık Kümesi kurduklarını, şu anda kümenin 50’nin üzerinde üyesi olduğu bilgisini de paylaşan Kütükcü, konuşmasını şöyle sürdürdü: “Savunma sanayi ile çalışmak ilk başta biraz zahmetli bir iştir. Çünkü bir disiplin gerektirir. Bu eşiği geçmek çok önemli. Eşiği geçtikten sonra önünüz açılıyor. Bunun için sabırlı bir süreçten geçmemiz gerekiyor. Şu anda savunma sanayi şirketleriyle çalışan Konyalı firmalarımız var. Burada Roketsan ile çalışan firmalarımız da bulunuyor. Ancak biz bu firmalarımızın sayısının artmasını istiyoruz.”

Toplantıya katılan sanayiciler de, hem insan kaynağı ile hem de makine teçhizatlarıyla savunma sanayinde her türlü projede yer almaya hazır olduklarını, kendilerine alan açılmasını arzu ettiklerini belirttiler.

Programın devamında Roketsan yöneticileri bazı fabrikalara ziyaretlerde bulundu.