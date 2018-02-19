Konyalı öğrenciler tarihi ve kültürel değerleri yakından tanıyor

Konya Büyükşehir Belediyesi, Medeniyet Okulu projesi kapsamına 31 ilçeden binlerce ilkokul ve ortaokul öğrencisine Konya’nın tarihi ve kültürel mekânlarını gezdirerek bilgi veriyor. Konya Kültür Gezileri programı, öğrencilerin ecdadın emanet ettiği tarihi mirasımız hakkında daha fazla bilgi sahibi olmasını hedefliyor.

Konya Büyükşehir Belediyesi, Medeniyet Okulu projesi kapsamına 31 ilçeden binlerce ilkokul ve ortaokul öğrencisine Konya’nın tarihi ve kültürel mekânlarını gezdirerek bilgi veriyor. Konya Kültür Gezileri programı, öğrencilerin ecdadın emanet ettiği tarihi mirasımız hakkında daha fazla bilgi sahibi olmasını hedefliyor.

Konya Büyükşehir Belediyesi, Konya’nın en büyük kültürel hamlesi olan Medeniyet Okulu Projesi kapsamında eğitim faaliyetlerinin yanı sıra farklı birçok uygulamaya da imza atıyor. Proje kapsamında Konya’nın 31 ilçesinden binlerce ilkokul ve ortaokul öğrencisi, “Konya Kültür Gezileri” ile şehrin tarihi, kültürel ve turistik yerlerini gezme fırsatı buluyor.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, Konya genelinde yürüttükleri Medeniyet Okulu Projesi ile bütün okullarda öğrencilere tarihimizi, kültürümüzü, inancımızı, değerlerimizi anlatan bir değerler eğitimi projesi yürüttüklerini belirterek, buna büyük önem verdikleri söyledi. Öğrencilerin verilen eğitimlerin ve yapılan etkinliklerin yanında mezun olmadan Selçuklu başkenti Konya’nın değerlerini, tarihi mekanlarını tanıması için kültür gezileri düzenlediklerini kaydeden Başkan Akyürek, 31 ilçeden otobüslerle getirdikleri öğrencilerin rehberler eşlinde Mevlana Türbesi, Alaaddin Tepesi, Bilim Merkezi, İstiklal Harbi Şehitleri Abidesi gibi değerleri yerinde görmesini önemsediklerini belirterek, projede emeği geçen herkese teşekkür etti.

Konya Kültür Gezileri programı, Konya merkezdeki tarihi ve kültürel mekânların tanıtılmasını, ecdadın emanet ettiği tarihi mirasımız hakkında daha fazla bilgi sahibi olunmasını hedefliyor. Gezilere katılan öğrenciler, ilçelerden tur otobüsleri ile Konya merkeze geliyor ve rehberler eşliğinde Mevlana Türbesi, İstiklal Harbi Şehitleri Abidesi, İrfan Medeniyeti Araştırma ve Kültür Merkezi, Tarihi Mengüç Sokak, Kalehan – Ecdat Bahçesi, Büyükşehir Stadyumu ve Bilim Merkezi ile şehir merkezini geziyor. Mutlu ve unutulmaz anılarla ayrılan öğrenciler arasında hayatlarında ilk kez Konya merkeze ve Hz. Mevlana Türbesi’ne gelenler bile var.

Öğrenciler, Konya Büyükşehir Belediyesi’ne bu anlamlı programdan dolayı teşekkür ederken; Şubat ayında başlayan “Konya Kültür Gezileri” 27 Nisan’a kadar devam edecek.