Konyalı Off-road tutkunları Afrin şehitleri için buluştu

Konyalı off-road tutkunları, Suriye'nin Afrin bölgesinde icra edilen Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit düşen askerler için düzenlenen etkinlikte Beyşehir ilçesinde buluştu.

Konyalı off-road tutkunları, Suriye’nin Afrin bölgesinde icra edilen Zeytin Dalı Harekatı’nda şehit düşen askerler için düzenlenen etkinlikte Beyşehir ilçesinde buluştu.

Beyşehir’de gerçekleştirilen off-road etkinliğine Beyşehir’in yanı sıra Konya merkez ve Seydişehir ilçesinden gelen off-road tutkunları iştirak etti. Türk bayraklarıyla donatılan arazi araçları, önce oluşturdukları konvoyla Beyşehir kent merkezinde Suriye’nin Afrin bölgesinde devam eden Zeytin Dalı Harekatı’nda şehit düşen ve tüm şehitler için düzenlenen şehir turuna katıldı. Şehir turu sonrasında Karadiken Mahallesi yakınlarındaki parkurda bir araya gelen off-road tutkunları, gerçekleştirdikleri gösterinin sona ermesinin ardından Beyşehir Gölü sahiline geldi. Çamurla kaplanan arazi araçları temizlik için kıyıda göl sularına girip çıkarken, bazı araçlar ise karaya çıkamayıp suda balçığa saplanan mahsur kaldı. Göl içerisinde mahsur kalan arazi araçlarının imdadına ise suya giren bir traktör yetişti. Suda ve çamurda mahsur kalan arazi araçları traktör yardımıyla, kıyıda çamura batan araçlar ise diğer arazi araçları tarafından çekilerek kurtarıldı.

