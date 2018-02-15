Konyalı miniklerden Mehmetçik’e mektup ve şeker

Selçuklu ilçesindeki ilkokul öğrencileri, Afrin'de Zeytin Dalı Harekatı'nı icra eden askerlere duygularını ifade eden mektuplar yazıp Konya'nın ünlü Mevlana şekeri hediyesiyle gönderdi.

Selçuklu ilçesindeki ilkokul öğrencileri, Afrin’de Zeytin Dalı Harekatı’nı icra eden askerlere duygularını ifade eden mektuplar yazıp Konya’nın ünlü Mevlana şekeri hediyesiyle gönderdi.

Yazır Şehit Osman Küçükdillan İlkokulu 2-İ sınıfından 33 öğrenci Mehmetçik’e, sevgilerini ifade eden mektuplar kaleme aldı.

Asker ağabeylerinin ağızlarını tatlandırmak için harçlıklarını birleştirip Konya’ya özgü Mevlana şekeri de alan minikler, mektuplarını ve aldıkları şekerleri bir koliyle 2. Ordu Komutanlığına gönderdi.

Öğrenciler, böyle bir etkinlik düzenleyerek Mehmetçik’in yanında yer almaktan dolayı mutlu olduklarını söyledi.