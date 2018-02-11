Konyalı Kore Gazisi törenle son yolculuğuna uğurlandı

Konya'nın Yunak ilçesinde yaşayan ve 87 yaşında hayatını kaybeden Kore Gazisi Mevlüt Can düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Konya’nın Yunak ilçesinde yaşayan ve 87 yaşında hayatını kaybeden Kore Gazisi Mevlüt Can düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Vefat eden Kore Gazisi Mevlüt Can için askeri tören düzenlendi. Mevlüt Can’ın Türk bayrağına sarılı tabutu askerler tarafından omuzlarda Yunak Mezarlığı’na taşındı. Mevlüt Can’ın cenazesi burada kılınan cenaze namazının ardından dualarla defnedildi.

Çarşı Camisi’nde öğle namazını müteakip düzenlenen törene, Gazi Can’ın yakınlarının yanı sına Yunak Kaymakamı Fatih Cıdıroğlu, Belediye Başkanı Abdullah Emre Demirhan, askeri erkan ve çok sayıda vatandaş katıldı.