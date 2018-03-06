Konyalı kadınların okuma yazma sevinci

Konya Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (KOMEK) tarafından açılan okuma-yazma kursu büyük ilgi görüyor.

Konya Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (KOMEK) tarafından açılan okuma-yazma kursu büyük ilgi görüyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan’ın başlattığı okuma yazma seferberliği kapsamında açılan kursa katılan 76 yaşındaki Zevcan Köse, azmiyle çevresindekilere örnek oluyor.

KOMEK’in Ertuğrul Gazi Kurs Merkezi’nde okuma yazma kursuna katılan 33 kadın kursiyer arasında yer alan Zevcan nine, ikinci baharını okuyarak geçiriyor.

Zevcan Köse, çocukları ve torunlarının okumasından etkilenerek, kursa katılmaya karar verdiğini söyledi.

Okuma-yazma öğrenmenin yıllardır içinde ukde kaldığını anlatan Köse, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan’ın başlattığı okuma yazma seferberliğiyle bu arzusunu gerçekleştirdiğini aktardı.



Köse, okuma aşkını hiç kaybetmediğini belirterek, şöyle konuştu:

“Kursta hiç zorluk çekmedim. Güzel güzel yazıyorum. İlk yazdığım kelimeyi tam hatırlamıyorum ama çok güzel bir duygu. Cahildim, okuma-yazmayı bilmezdim. Şimdi okuyorum. Bu yaştan sonra okuma öğrenmek de beni zorlamadı. İşim ve çocuklarımla ömrümüz geçti. Allah’a hamdolsun, bu fırsatı değerlendirmek istedim. Bu kursta okumayı öğrendim. Kursiyer öğretmenimizin yardımıyla yazmayı ve okumasını öğrendim.”

“Akıllı telefon bile kullanıyorum”

Kursiyerlerden 5 çocuk annesi 59 yaşındaki Serpil Sönmez ise kısa sürede öğrendiği okuma-yazma sayesinde birçok şeyi de yeniden keşfettiğini dile getirdi.

Kursta geçirdiği zamanın kendisine büyük keyif verdiğini anlatan Sönmez, şunları kaydetti:

“Çocuklarımın hepsi de ilahiyatı bitirdi. Çocuklarım ve eşleri hepsi tahsilli olduğu için bana, ‘anne neden okumayı öğrenmiyorsun, neden geri kaldın? Niye seni okutmadılar’ diye soruyorlardı. O zaman buna fırsat bulamıyordum. Şimdi çocuklarımın isteğiyle başladım. Markete, çarşıya pazara gittiğimde artık hiç zorlanmıyorum. Bu kursta öğrendim. Okuyorum ve yazıyorum. İnşallah daha da iyi olacak. Gündelik hayatımı kolaylaştırdı. Kendime özgüvenim arttı. Artık birilerine ihtiyaç duymadan öğrenmek istediğim şeyi kendim okuyorum. Akıllı telefon bile kullanıyorum. Emeği geçenlerden Allah razı olsun.”

Yüksel Coşar da kursa katılmasında ailesinin büyük desteği olduğuna işaret ederek, “Okumaya başladık ve öğrenmeye devam ediyoruz. Önceden okumadık, kızım çok istedi. Hayatımda çok değişiklik oldu. Heceleyerek de olsa okuyorum. Hastanede özellikle ne yapmam gerektiğini anlıyorum.” dedi.

Kadınların öğrenme azmi şaşırtıyor

Kurs öğretmeni Ahmet Sezgin ise kurs merkezinde 40 yaş üstü 33 öğrencinin okuma-yazma öğrendiğini söyledi.

Geçen yıl 13 öğrenciyle başladıkları kursa ilginin giderek arttığına dikkati çeken Sezgin, öğrencilerin farklı yaş gruplarından olmasının kendisini de heyecanlandırdığını vurguladı.

Sezgin, kadınların öğrenme azmi karşısında bazen hayrete düştüğünü belirterek, bunun gençlere de örnek olması gerektiğinin altını çizdi.