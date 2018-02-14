Konyalı Hava Harp okulu öğrencisi lösemiye yenik düştü

İstanbul Hava Harp Okulu son sınıf öğrencisi Konyalı 22 yaşındaki Neslihan Yıkılmaz, yakalandığı lösemiye yenik düşerek hayatını kaybetti.

İstanbul Hava Harp Okulu son sınıf öğrencisi Konyalı 22 yaşındaki Neslihan Yıkılmaz, yakalandığı lösemiye yenik düşerek hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul Hava Harp Okulu son sınıf öğrencisi 22 yaşındaki Neslihan Yıkılmaz, grip rahatsızlığıyla gittiği hastanede lösemi olduğunu öğrendi.

Rahatsızlığı ilerleyen ve çeşitli hastanelerde bir süredir tedavi gören Neslihan Yıkılmaz, son olarak Ankara’da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Neslihan Yıkılmazın cenazesi memleketi Konya’nın Kulu ilçesine bağlı Kömüşini Mahallesine gönderildi. Baba evine getirilerek helallik alınan Neslihan Yıkılmaz’ın cenazesi öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kömüşini Mahallesi Büyük Mezarlığına defnedildi.



Cenazeye katılan Neslihan Yıkılmaz’ın komutanları, okul arkadaşları ve yakınları büyük üzüntü yaşadı. Cenazede Hava Harp Okulu’ndaki komutanları tarafından Neslihan Yıkılmaz’ın yakınlarına Türk bayrağı takdim edildi.