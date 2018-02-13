Konyalı girişimcinin 6 yıllık emeği Katar’la taçlandı

Konyalı bir girişimci 6 yıllık Ar-Ge çalışmasının meyvesini aldı. 6 yıl boyunca yoğun bir mesai ile çalışarak, piyasadaki en iyi temizlik ürünü olma hedefi ile yola çıkan Konyalı girişimci, ilk ihracatını da Konya Sanayi Odası (KSO)’nın organizasyonuyla gittiği Katar'a gerçekleştirdi.

Konyalı bir girişimci 6 yıllık Ar-Ge çalışmasının meyvesini aldı. 6 yıl boyunca yoğun bir mesai ile çalışarak, piyasadaki en iyi temizlik ürünü olma hedefi ile yola çıkan Konyalı girişimci, ilk ihracatını da Konya Sanayi Odası (KSO)’nın organizasyonuyla gittiği Katar’a gerçekleştirdi.

KSO tarafından gerçekleştirilen yurt dışı fuar gezileri meyvelerini vermeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Katar’da düzenlenen Expo Turkey By Qatar 2018 Fuarına katılan ve temizlik ürünleri üreten Konyalı girişimci Tiryaki Grup, orada yaptığı görüşmeler sonucu Katar’a ilk ihracatını gerçekleştirdi.

Firmaya hayırlı olsun ziyaretinde bulunan KSO Başkanı, TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Memiş Kütükcü, firma yöneticisi Muhammet Barış Sütcü ve ekibini gösterdikleri girişimcilik örneğinden dolayı tebrik etti. KSO’nun organizasyonuyla yapılan fuar gezisinde yeni iş bağlantılarının oluşmasının önemli olduğunu ve bunun kendilerini son derece memnun ettiğini ifade eden Kütükcü, “Sizin gerçekleştirmiş olduğunuz bu ihracat gibi başarılı sonuçları görmek bizleri son derece mutlu etti. Sizin bir girişimci olarak bu ziyarete katılmanız ve orada yeni iş bağlantıları gerçekleştirmeniz, bu ziyaretin somut meyvesi olarak bizim çalışmalarımızı anlamlandırıyor. Bu başarılı örnek, yeni girişimci adaylarına da güzel bir teşvik olacaktır” dedi.

“Sabır ayrıcalıklı kılar”

Yakalanan başarı ivmesinin artarak devam etmesini temenni ettiklerini söyleyen Kütükcü, firmanın yaptığı 6 yıllık Ar-Ge çalışmasının önemli olduğunu, bu sürecin işletmelerin en kritik süreçlerinden biri olduğunu dile getirdi. Yeni girişimcilerin sabır göstermesinin onları ayrıcalıklı kılacağını da aktaran Kütükcü, “İnşallah bu başarı artan bir ivme ile devam eder. Siz çalıştığınız zaman mutlaka başarı var. Ürün ortaya çıkıncaya kadar ki zamanda gösterilen sabır, son derece kritik bir eşik. Bunu göstermiş olmanız sizin ayrıcalığınız. Bu özelliğinizi kaybetmeyin” şeklinde konuştu.

“Dünyanın en iyisini üretiyoruz”

Firmanın Yönetim Kurulu Başkanı Muhammet Barış Sütcü de, Konya Sanayi Odası’na ve Başkan Kütükcü’ye tüm destek ve katkılarından dolayı teşekkür etti. KSO’nun Katar organizasyonundan önemli kazanımlar elde ettiklerini belirten Sütcü, Katar ziyaretinin kendileri için çok önemli olduğunu, buraya yapılan ihracatın devamlı olacağına inandıklarını aktardı. Katar’ın ardından yeni ihracat pazarları için de çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Sütcü, şunları söyledi: “Biz bu işe 7 yıl önce başladık. Bunun 6 yılı Ar-Ge çalışmaları ile geçti. Yoğun mesai ile çalışmamızı tamamladık. Bizim hedefimiz, temizlik ürünü üretmek değil, piyasadaki en kaliteli temizlik ürününü yapmaktı. O yüzden bu kadar uğraştık. Bizim üretmekten başka çaremiz yok. Buna inandık. Ürünümüz, ithal ürünlerden daha başarılı performans ortaya koydu. İnşallah bu ürün ithalatı da bitirecektir.” Sütcü, Sitrett markası ile pazara sundukları ürünlerinin yağ, kir ve leke temizliğinde dünyanın en kaliteli ürünü olduğunu da sözlerine ekledi.

Ziyaretin ardından üretim tesisini gezen KSO Başkanı Kütükcü, burada incelemelerde bulundu.