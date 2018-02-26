Konyalı Gençlerden Cumhurbaşkanı Erdoğan’a doğum günü filmi

Konya'nın Cihanbeyli ilçesi Belediye Gençlik Meclisi üyeleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın doğum gününü kutlamak amacıyla kısa film hazırladı.

Konya’nın Cihanbeyli ilçesi Belediye Gençlik Meclisi üyeleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın doğum gününü kutlamak amacıyla kısa film hazırladı.

Cihanbeyli Belediyesi Gençlik Meclisi üyelerince, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın doğum günü dolayısıyla kısa film hazırlandı.

Bazı bölümleri ilçe sınırları içinde bulunan Tuz Gölü’nde çekilen filmde, ilçe halkı rol aldı ve kısa cümlelerle Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı anlatarak, birlik-beraberlik mesajı verdi.

Kürtçe ifadelerin de kullanıldığı filmde, Viyana’da bulunan Cihanbeylili Suna Yağcı’nın sözleri dikkati çekti. Filmde Yağcı’nın, “Sen orada öyle güçlü durdukça biz de burada güçlüyüz artık. İyi ki varsın Reis, çok yaşa” şeklindeki ifadelerine yer verildi.

Sosyal medyada paylaşılan ve yoğun ilgi gören filmin final bölümünde, Tuz Gölü’nde halay çeken gençlerden biri, Kürtçe, “Sayın Cumhurbaşkanım seni tuz kadar çok seviyoruz” dedi.



İlçe Belediye Başkanı Mehmet Kale, Belediye Gençlik Meclisi üyelerinin böyle bir film hazırlamak için izin istediklerinde çok heyecanlandıklarını ve mutlu olduklarını söyledi.

Kale, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın doğum günü dolayısıyla hazırlanan filmde, ‘İyi ki doğdun Cumhurbaşkanım’ mesajından çok, ‘İyi ki varsın, varlığımızın, güvenliğimizin, kalkınmamızın ve en önemlisi birlik ve beraberliğimizin teminatısın’ mesajlarının verilmiş olmasından dolayı sevincim bir kat daha arttı. Gençlerimizin Cumhurbaşkanımızın yolundan gidiyor olması, kendilerine örnek alıyor olmaları, ileriye yönelik beklentilerimizi pekiştirdi. Başta gençlerimiz olmak üzere milletimize güveniyoruz. Güveni, kalkınmayı, mücadeleyi öğreten, birlik ve beraberliğimizin teminatı Sayın Cumhurbaşkanımıza hayırlı ve uzun ömürler diliyorum.” ifadelerini kullandı.