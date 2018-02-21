Konyalı asker şehit oldu!

Kuzey Irak Kanireş bölgesinde görev yapan 26 yaşındaki sözleşmeli er Cumali Gür şehit oldu.

Kuzey Irak Kanireş bölgesinde görev yapan 26 yaşındaki sözleşmeli er Cumali Gür şehit oldu.

Kuzey Irak Kanireş bölgesinde görev yapan 26 yaşındaki sözleşmeli er Cumali Gür’ün acı haberi Antalya’nın Manavgat ilçesi Kızılot bölgesinde yaşayan ailesine verildi.



20 yıldır Antalya’da yaşayan ve aslen Konya Ereğli’den olan şehidin babası Nazım ve annesi Yiter Gür’e Manavgat Kaymakamı Mustafa Yiğit şehadet haberini sağlık ekipleri eşliğinde verdi.



Acı haberin ardından şehidin evine Türk bayrakları asıldı.

