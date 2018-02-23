Konya’dan Zeytin Dalı Harekatı’na destek

Konya Karapınar'da bir ayakkabı boyacısı Zeytin Dalı Harekatına destek için Mevlid-i Şerif okuttu.

Konya Karapınar’da bir ayakkabı boyacısı Zeytin Dalı Harekatına destek için Mevlid-i Şerif okuttu.

Geçimini ayakkabı boyayarak sağlayan Sabri Akyıl Cumhuriyet Mahallesi’ndeki Güngör Baltaoğlu Camisi’nde Zeytin Dalı Harekatına destek vermek ve şehitlerimiz için Mevlit okuttu.

Mevlit sonrası proğrama katılanlara şeker ikram edildi.

Akyıl yaptığı açıklamada, “Şehitlerimizin acısını paylaşmak için mevlit okuttum. Burada birlik ve beraberliğimizi de gösteriyoruz. Uzaklarda çok sayıda vatandaşlarımız katılarak askerlerimize dua etti. Bayrak için, ezan için, bizler için şehit olan askerlerimiz unutmayacağız. Onlar bizim kardeşlerimiz. Allah’ım onları muzaffer kılsın.” dedi.