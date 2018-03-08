Konya’dan “Vicdan Konvoyu” yola çıktı

Suriye hapishanelerinde hukuka aykırı şekilde tutulan ve her gün işkence edilen kadınların seslerini duyurmak için düzenlenen "Vicdan Konvoyu"na Konya’dan katılan kadınlar Hatay’a gitmek üzere yola çıktı.

Suriye hapishanelerinde hukuka aykırı şekilde tutulan ve her gün işkence edilen kadınların seslerini duyurmak için düzenlenen “Vicdan Konvoyu”na Konya’dan katılan kadınlar Hatay’a gitmek üzere yola çıktı.

Mevlana Kültür Merkezinde toplanan 450 kadın, 10 otobüs ve 5 yardım tırı ile Hataya gitmek üzere hareket etti. Yola çıkmadan önce toplanan kadınlar adına açıklama yapan Konya İHH Hanım Komisyonu Başkanı Erengül Karabağ, “Konya’nın her yerinden iştirak eden 450 hanım kardeşimizle ‘Vicdan Konvoyu’na katılıyoruz” diyerek, “Çok korkunç işkencelerle katledilen 6 bin 786 insanın işkenceye uğramış bedenleri dünyanın orta yerlerine düştü. Fotoğraflardaki çığlıklar duvarları, sınırları aştı, kulakları sağır edercesine ve biz duyduk seni Suriyeli kardeşim. Sizi duymak istememizi engellemek isteyenlerin tüm gürültüsüne rağmen sizi duyuyoruz, acınızı hissediyoruz. Ve sevgili kardeşim, senin için geliyoruz dünyanın dört bir yanından din dil ırk ayrımı yapmadan bir dünya kadın toplandık insanlığın vicdanına doğru yola çıkıyoruz. Suriye hapishanelerinde beklenen vicdanın bu konvoyda olduğunu söylemek üzere yola çıkıyoruz. Üzgünüz, dünya sessiz kaldıkça siz daha fazla eziliyorsunuz. Üzgünüz, dünya sessiz kaldıkça zalimler cesaret buluyorlar” ifadelerini kullandı.

“Vicdan konvoyumuz engel duvarlarını yıkacak”

Karabağ, sözlerine şu şekilde devam etti: “Çok beklediğinizi biliyoruz, nerede insanlık dediğinizi duyuyoruz. Biz buradayız kardeşim seni terk etmedik, terk etmeyeceğiz. Seni kurtarmak için yola çıkıyoruz. Seni kurtarmanın, seni yaşatmanın tüm insanlığı yaşatmak, ümidi yaşatmak, yaşamı yaşatmak olduğunu biliyoruz. Buradayız, bir dünya kadın buradayız. Orada olduğunu duyuracağız dünyaya, sizi kurtarana kadar tüm karar vericileri rahatsız edeceğiz. Siz özgür olduğunuzda savaşları önlemek için birlikte çalışacağız, siz özgür olduğunuzda kadınların korunması için birlikte mücadele edeceğiz. Sizin sesiniz ve bizim sesimizle oluşan Vicdan Konvoyu duvarları yıkacak.”

Konya’dan hareket ederek Adana’daki gruba katılıp 8 Mart’ta Suriye sınırına kadar gitmesi planlanan konvoy, 5 yardım tırı ve 10 otobüs olmak üzere 450 kadınla Hatay’a gitmek üzere uğurlandı.