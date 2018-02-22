Konya’dan özel harekat polisleri Afrin’e uğurlandı

Konya'da görev yapan 22 özel harekat polisi, Zeytin Dalı Harekatı'na katılmak üzere Afrin'e uğurlandı.

Konya’da görev yapan 22 özel harekat polisi, Zeytin Dalı Harekatı’na katılmak üzere Afrin’e uğurlandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğünde görevli 22 polisin Afrin’e uğurlanması dolayısıyla tören düzenlendi.



Polislerin aileleri ile Özel Harekat Şube Müdürlüğü yakınında bulunan bir okuldaki öğrencilerin de katıldığı törende, harekata katılacak polisler, aileleri, çocukları ve mesai arkadaşlarına sarılıp vedalaştı.

Ellerinde bayraklarla polislere başarı dileyen bazı öğrencilerin de gözyaşlarına hakim olamadığı görüldü.

Polisler, dualarla konvoy eşliğinde Afrin’e doğru yola çıktı.