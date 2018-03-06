Konya’dan Mehmetçik’e mektup

Afrin Harekatı’nda kahraman ordumuza destek için Meram Belediyesi, Meram Kadın Meclisi ve Meram Gençlik Meclisi tarafından “Destan Yazan Mehmetçik’e Söyleyecek Sözümüz Var” sloganıyla başlatılan mektup yazma kampanyasına yüzlerce kişi katıldı. Toplanan mektuplar önümüzdeki günlerde bölgeye gönderilecek.

Afrin Harekatı’nda kahraman ordumuza destek için Meram Belediyesi, Meram Kadın Meclisi ve Meram Gençlik Meclisi tarafından “Destan Yazan Mehmetçik’e Söyleyecek Sözümüz Var” sloganıyla başlatılan mektup yazma kampanyasına yüzlerce kişi katıldı. Toplanan mektuplar önümüzdeki günlerde bölgeye gönderilecek.

Kampanyaya vatandaşlardan ve öğrencilerden büyük destek geldiğini belirten Meram Belediye Başkanı Fatma Toru, “Asker ocağı bizim milletimizce ‘Peygamber Ocağı’ dediğimiz ve oldukça önem verdiğimiz bir değer olmuşken Zeytin Dalı Harekatı gibi küffara karşı yapılan, hak ve batılın mücadelesi olduğu bilinen bir harekatla birlikte artık 7 den 77 ye hepimiz askerimize destek olmak için neler yapabiliriz düşüncesindeyiz. Yasinler, Fetihler, Fatihalar, tekbirler manevi destek olarak devam etmekte ancak bir kez de askerimizin sözlü olarak yanında olduğumuzu gösterip desteğimizi hissettirmek istedik. Destan yazan Mehmetçiğimize elbette söylenecek sözümüz olmalıydı ve kaleme kağıda sarıldık. Meram Belediyesi, Meram Kadın Meclisi ve Meram Gençlik Meclisi olarak düzenlediğimiz kampanyaya hemşehrilerimizin göstermiş olduğu destek için teşekkür ederiz” dedi.

Kampanya kapsamında yazılan mektuplarda öne çıkan bazı ifadeler şöyle:

“Mehmedim, destan yazan, Hz. Hamza yürekli yiğidim. Bizler için zaten Peygamber ocağı dediğimiz askerlik sürecin, küffara karşı verilen bu mücadele ile daha da anlamlandı. Bizler Konya Meram’da yaşayan tüm hemşehrilerimiz, tanıdık tanımadık kim varsa dualarda birleştik sayenizde. Allah’ın izniyle Fetihler, Yasinler, salavatlar, tesbihler ve tekbirler hiç bitmiyor. Eminim bu manevi gücü hissediyorsunuzdur…”

“Ben seni görmedim ama kalben sana bir sevgim düştü. Annem, benim de senin gibi yavrularım var. Bundan sonra yavrularımın biri de sensin. Bu mektubu seher vakti 4.30 gibi sana yazıyorum. Ben de dua nöbetindeyim Mehmedim…”

“Merhaba güzel insan, merhaba vatan derdiyle dertlenmiş insan. Merhaba geride bıraktıklarına ‘beklemesinler’ diyen yürekli insan… Sen ordasın ama biz sendeyiz, biz senleyiz, ne yanında ne arkanda biz senin tam gönlündeyiz. Biz sizle güvendeyiz, biz size emanetiz, biz sizle biziz, biz Türkiye’yiz…”