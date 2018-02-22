Konya’dan Mehmetçiğe destek

Konya Büyükşehir Belediyesi, Zeytin Dalı Harekâtı’nın yapıldığı Afrin’de Mehmetçiğe ayakkabı ve çorap gönderirken; Fırat Kalkanı Harekatıyla terörden arındırılan Suriye’nin Aktarin bölgesine çocukların hayata yeniden entegre olabilmeleri amacıyla çocuk oyun grubu gönderdi.

Konya Büyükşehir Belediyesi, Zeytin Dalı Harekâtı’nın yapıldığı Afrin’de Mehmetçiğe ayakkabı ve çorap gönderirken; Fırat Kalkanı Harekatıyla terörden arındırılan Suriye’nin Aktarin bölgesine çocukların hayata yeniden entegre olabilmeleri amacıyla çocuk oyun grubu gönderdi.

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Afrin’e yönelik Zeytin Dalı Harekâtı tüm hızıyla devam ederken; Türkiye’nin dört bir yanından kahraman Mehmetçiğimize olan destek de büyüyerek devam ediyor. Konya Büyükşehir Belediyesi, kahraman askerlerimize destek olmak amacıyla “Her An Dua Her Yer Türk Bayrağı” kampanyası ile 200 bin Türk bayrağının dağıtımını yaparken İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ile koordineli bir şekilde harekâta katılan askerlerimize AFAD’ın talebi doğrultusunda ayakkabı ve çorap gönderdi. Ayakkabılar ve çoraplar sınırda AFAD’a teslim edilirken; Büyükşehir Belediyesi ihtiyaç durumuna göre desteğe devam edecek. SURİYE AKTARİN’E ÇOCUK PARKI Öte yandan Konya Büyükşehir Belediyesi, Suriye’deki iç karışıklık sebebiyle mağdur olan ve psikolojileri bozulan çocukların hayata bakışının değiştirilmesi ve hayata yeniden entegre olabilmeleri amacıyla bölgeye çocuk oyun grubu gönderdi. Fırat Kalkanı Harekatıyla terörden arındırılan Suriye’nin Aktarin bölgesine gönderilen çocuk oyun grubu AFAD yetkililerine teslim edildi. Büyükşehir, önümüzdeki günlerde bölgeye yeni oyun grupları gönderecek.