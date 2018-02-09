Konya’dan Afrin’e muhteşem destek!

Konya'da yaklaşık 700 öğrenci, okulun bahçesinde bir araya gelerek "Afrin" koreografisi oluşturdu.

Konya’da yaklaşık 700 öğrenci, okulun bahçesinde bir araya gelerek “Afrin” koreografisi oluşturdu.

Merkez Selçuklu ilçesindeki Lokman Hekim Sağlık Meslek Lisesi’de eğitim gören öğrenciler, Zeytin Dalı Harekatını sürdüren Mehmetçik’e destek olmak için öğretmenlerinden yardım istedi.

Okulun Beden Eğitimi Öğretmeni Ramazan Umut Candan ile kısa sürede hazırlık yapan öğrenciler, bahçede “Afrin” koreografisi oluşturdu.

Türk bayrağı ile alanı dolduran 700 öğrenci, “Kalbimizle dualarımızla Mehmetçik’in yanındayız” pankartı açtı.

Öğrenciler, Zeytin Dalı Harekatı’nda şehit düşen kahraman Mehmetçik’lerin isimlerini anarak, harekatın zaferle sonuçlanması için dua etti.

– Öğretmenlerde destek verdi

Candan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, öğrencilerin ülke ve milli meselelere duyarlı olduğunu söyledi.

Mehmetçik’in Afrin’de destan yazdığına işaret eden Candan, şöyle konuştu:

“Devletimizin yanında olduğumuzu göstermek için yaptığımız bu organizasyona 700 öğrenci katıldı. Öğretmen arkadaşlarımız da buna destek verdi. Allah’ı izniyle ülkemiz üzerinde oynanan bu oyunları bozmak için hazırız. Bu gençlikle ileriye dönük tarihi yeniden bizim yazacağımızı göstermek istiyoruz.”

Asker kamuflajı giyinen öğrencilerden İbrahim Şeflek ise koreografiyi şehitlere ithaf etmek için hazırladıklarını bildirdi.

Organizasyonla Mehmetçik’e moral vermek istediklerini anlatan Şeflek, “Şehitlerimiz var. Bundan dolayı içimiz buruk, üzüntülüyüz. Hayatın sadece okul sıralarında derslerden ibaret olmadığını düşünüyorum. Mehmetçik’in yanındayız. Kalbimiz onlarla. Buradan onlara mesaj göndermek istedik.” diye konuştu.