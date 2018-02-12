Konya’dan 20 ülkeye “peynir tozu” ihraç ediyorlar

Konya'nın Ereğli ilçesinde bir fabrika, toza dönüştürdükleri peynir altı suyunu 20'nin üzerinde ülkeye ihraç ediyor.

Konya’nın Ereğli ilçesinde bir fabrika, toza dönüştürdükleri peynir altı suyunu 20’nin üzerinde ülkeye ihraç ediyor.

Başta beyaz kiraz olmak üzere, meyvecilik ve siyah havuç üretimiyle bilinen ilçe, süt üretimiyle de öne çıkıyor.

Organize Sanayi Bölgesi’nde onlarca süt işleme fabrikasının bulunduğu ilçede, süt ve peynir altı suyunu toza dönüştüren işletmeler, ürünlerini çok sayıda ülkeye ihraç ediyor.

Süt tozu üretimi yapan firmalardan Mirel Süt Ürünleri Şirketi sahibi Bülent Demirel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, fabrikanın 2008’de kurulduğunu söyledi.

Sütü mamule dönüştüren fabrikalardan aldıkları peynir altı suyunu, özel tankerlerle topladıklarını anlatan Demirel, peynir üretiminde açığa çıkan bu suyun, protein bakımından oldukça zengin olduğuna dikkati çekti.



Atık suyu ekonomiye kazandırıyor

Demirel, önceden peynir altı suyunun, atık su olarak değerlendirildiğini belirterek, “Süt fabrikalarında peynir üretimindeki atık sarı suyu, tankerle işletmemize getiriyoruz. Burada 25 litre peynir suyundan yaklaşık 1 kilogram toz elde ediyoruz. Çevre kirliliğine neden olan atık suyu ekonomiye kazandırıyoruz. Burası çevreci bir fabrika. Süt fabrikalarında imalat sırasında oluşan atık suları değerlendiriyoruz. Sütün içindeki mineral ve proteinler mamule dönüşüyor. Yağ, peynir ve yoğurt yapılıyor. Peynir üretiminde ise açığa çıkan su atılıyor. Bu su çevreye zararlıdır. Asit ve şeker yönünden zengin olduğu için döküldüğü yerde ot dahil bitmez.” ifadelerini kullandı.

Süt tozu imalatı da yapan fabrikanın sahip olduğu teknolojik altyapısıyla Türkiye’nin sayılı işletmelerinden olduğunu dile getiren Demirel, şunları kaydetti:

“Çeşitli üretim aşamalarından geçirerek toza dönüştürüyoruz. Sektörde ilklerden birisiyiz. Peynir altı tozları yapıyoruz. Bunu Asya, Avrupa ve Ortadoğu ülkelerine, ayrıca iç piyasaya satıyoruz. Süt tozu imalatında Türkiye’de tek çatı altında 3 kulesi olan az işletme var. Onlardan biriyiz. Kule başına saatte bin 200 kilogram toz akar. Günlük 700 ton sütü işleyip, toz haline getiriyoruz. Sütü saklama ve raf ömrünü uzatma yöntemi budur. Süt üretiminin bol olduğu dönemlerde işletmemizin önemi ortaya çıkıyor. Sütü krema ve toz şeklinde ayırıyoruz. Birliklerden aldığımız sütü toz haline getirip satıyoruz. Süt tozunun iki yıl kadar ömrü var. Günde 60 ton toz, 35 ton civarında krema çıkarıyoruz.”