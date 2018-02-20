Konya’daki uyuşturucu operasyonunda hapis cezası

Konya'nın Ilgın ilçesinde, düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alındıktan sonra çıkarıldıkları mahkemede yargılanmaları süren 3 zanlıya 9 ile 11 yıl arasında hapis cezası verildi.

Konya’nın Ilgın ilçesinde, düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alındıktan sonra çıkarıldıkları mahkemede yargılanmaları süren 3 zanlıya 9 ile 11 yıl arasında hapis cezası verildi.

Akşehir Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuklu sanıklar, Ercan P. (41) ile Osman K. (40) hazır bulundu.

Mahkemede yapılan yargılama sonunda, sanıklardan Ercan P. ve Osman K. 9 yıl, firari olan sanık Ahmet M. (27) ise 11 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Ilgın ilçesinde 9 Mayıs 2017’de bir ihbarı değerlendiren polis ekipleri durdurdukları otomobilde yaptıkları aramada 2 bin adet uyuşturucu hap ile bir miktar esrar maddesi ele geçirmişti.