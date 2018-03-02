Konya’daki uyuşturucu operasyonunda 5 kişi tutuklandı

Konya ve Antalya illerinde uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheliden 5’i çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 1 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Konya ve Antalya illerinde uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheliden 5’i çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 1 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Alınan bilgiye göre, Konya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şubesi ve Seydişehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri elde edilen istihbarat doğrultusunda, 27 Şubat’ta Seydişehir ve Antalya’da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyerek 6 kişiyi gözaltına aldı. Emniyetteki sorguları tamamlanan şüpheliler, Seydişehir Devlet Hastanesinde yapılan sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden E.N., E.C, H.B. F.D. ve O.B. tutuklanırken, M.P. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.