Konya’daki trafik kazasında hayatını kaybeden 2 kardeş defnedildi

Konya'daki trafik kazasında hayatını kaybeden Metin Türkoğlu ve kardeşi Cevdet Türkoğlu, Karapınar'da toprağa verildi.

Konya’daki trafik kazasında hayatını kaybeden Metin Türkoğlu ve kardeşi Cevdet Türkoğlu, Karapınar’da toprağa verildi.

Akçayazı Mahallesi Muhtarı, Karapınar SYDV mütevelli heyeti üyesi ve Karapınar Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olan Metin Türkoğlu’lu ile kardeşi Cevdet Türkoğlu’nun cenazesi, Merdivenli Mahallesindeki camiye getirildi.

2 kardeşin cenazesi, kılınan namazın ardından toprağa verildi.

Cenaze törenine, AK Parti Karaman Milletvekili Recep Konuk, Karapınar Kaymakamı Mustafa Karaca, Belediye Başkanı Mehmet Yaka, daire amirleri ve vatandaşlar katıldı.

Dün Metin Türkoğlu idaresindeki 42 JD 111 plakalı otomobil, Aksaray-Konya karayolunun 60’ıncı kilometresinde menfeze çarpmış kazada sürücü ile kardeşi Cevdet Türkoğlu, kaza yerinde hayatını kaybetmişti.