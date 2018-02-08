Konya’daki silahlı saldırıda 2 kişi gözaltına alındı

Konya'da 2 kişinin yaralandığı silahlı saldırıyla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Konya’da 2 kişinin yaralandığı silahlı saldırıyla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Merkez Karatay ilçesindeki restorana gelen Yaşar Konya ve Nuri Çatal’ın av tüfeğiyle yaralanmasının ardından polis, olayla ilgili inceleme başlattı. İş yerinin güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelilerin Kemal Y. ve ağabeyi Cengiz Y. (33) olduğunu tespit etti.

Teknik ve fiziki takibin ardından zanlılar, kısa sürede yakalanarak emniyete götürüldü.

Güvenlik kamerası kayıtlarında Kemal Y’nin, restoranın kapısından içeriye pompalı tüfekle ateş etmesi ve ardından koşarak kaçması yer alıyor.

– Rastgele ateş açmışlar

Şüphelilerden Kemal Y’nin, emniyetteki ifadesinde olaydan bir gün önce ağabeyi ile restorana eğlenmeye gittiklerini, gürültü yaptıkları gerekçesiyle tartıştıkları iş yeri sahibi Emin K’yi (47) elinden bıçakladıklarını, kendilerinin de darbedildiğini, bir gün sonra aynı iş yerine giderek rastgele ateş açtığını söylediği öğrenildi.

Merkez Karatay ilçesinde 5 Şubat’ta restorana ateş açılması sonucu yaralanan Yaşar Konya ve Nuri Çatal, Konya Numune Hastanesine kaldırılmıştı.