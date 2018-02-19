Konya’daki patlama sesinin nedeni belli oldu!

Konyalı vatandaşlar bugün öğle saatlerinde şiddetli patlama sesi ile irkildi. Patlamanın sebebi ise kısa süre sonra anlaşıldı
Konyalı vatandaşlar bugün öğle saatlerinde şiddetli patlama sesi ile irkildi. Patlamanın sebebi ise kısa süre sonra anlaşıldı
Bugün Konya’da öğle saatlerinde şehrin büyük bir bölümünde vatandaşlar şiddetli bir patlama sesi duydu. Birçok vatandaş patlamanın şiddetiyle sokaklara dökülürken, sosyal medya hesaplarından da nedenini öğrenmeye çalıştı.
Patlama sesinin nedeni ise kısa süre sonra anlaşıldı. Patlamanın 3. Ana Jet Üs Komutanlığı alanındaki kontrollü mühimmat imhasından kaynaklandığı belirlendi.