Konya’daki patlama sesinin nedeni belli oldu!

Konyalı vatandaşlar bugün öğle saatlerinde şiddetli patlama sesi ile irkildi. Patlamanın sebebi ise kısa süre sonra anlaşıldı

Konyalı vatandaşlar bugün öğle saatlerinde şiddetli patlama sesi ile irkildi. Patlamanın sebebi ise kısa süre sonra anlaşıldı

Bugün Konya’da öğle saatlerinde şehrin büyük bir bölümünde vatandaşlar şiddetli bir patlama sesi duydu. Birçok vatandaş patlamanın şiddetiyle sokaklara dökülürken, sosyal medya hesaplarından da nedenini öğrenmeye çalıştı.

Patlama sesinin nedeni ise kısa süre sonra anlaşıldı. Patlamanın 3. Ana Jet Üs Komutanlığı alanındaki kontrollü mühimmat imhasından kaynaklandığı belirlendi.