Konya’daki kuyumcuyu soyan şüpheli tutuklandı

Konya’da yüzü maskeli ve eli silahlı olarak bir kuyumcuyu soyan hırsız tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Konya’da yüzü maskeli ve eli silahlı olarak bir kuyumcuyu soyan hırsız tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, 19 Şubat Pazartesi günü saat 14.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Dr. Hulusi Baybal Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Menderes Koçak’a ait kuyumcu dükkanına giren yüzü maskeli ve eli silahlı soyguncu, iş yeri sahibinin eşi Fatma Koçak’a silah doğrultarak vitrindeki altınları poşete doldurup yaya olarak kaçtı. Olayın ardından geniş çaplı araştırma başlatan Konya Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, soygun olayına karışan şüpheliyi yakalamak için bölgenin krokisini çıkartarak, 260 evde arama yapıp 200 güvenlik kamerasını inceledi. Olaydan 8 gün sonra ablasının evinde yakalanan hırsız İbrahim Y.’nin altınları Bursa’da çeşitli kuyumcularda bozdurduğu, paralarla da borçlarını kapattığı ve kendisine cep telefonuyla saat aldığı ortaya çıktı.

İfadesinde polisin kendisini yakalayacağından emin olduğunu söyleyen zanlı Halil İbrahim Y., polisteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.