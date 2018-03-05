Konya’daki 14 yıl sonra çözülen cinayet davasında karar

Konya'da 2003 yılında akrabaları olan kadını kemerle boğarak öldürdükleri ileri sürülen ve geçen yıl olayın aydınlatılmasıyla tutuklanan 3 kişi, 10 ila 30 yıl arasında hapis cezasına çarptırıldı.

Konya’da 2003 yılında akrabaları olan kadını kemerle boğarak öldürdükleri ileri sürülen ve geçen yıl olayın aydınlatılmasıyla tutuklanan 3 kişi, 10 ila 30 yıl arasında hapis cezasına çarptırıldı.

Konya 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasına, öldürülen Ümmü Şimşek’in yeğenleri tutuklu sanıklar İlhami ve Talat Şimşek, ablası Raziye Şimşek ile taraf avukatları katıldı.

Duruşmada ilk söz, tutuklu sanık İlhami Şimşek’e verildi.

Ümmü Şimşek’i, ölen babası Veli Şimşek’in öldürdüğünü ileri süren Şimşek, “Ben halamı çok severdim. Her zaman görüşürdüm. O gün babamla halam arabada tartıştı. Halam, ‘Ben kimseye hesap vermem’ deyince babam çok sinirlendi ve kemerini çıkartarak arkada oturan Raziye ve Talat’a uzattı. Raziye ve Talat boğmaya çalıştı ancak yapamayınca babam arabayı kenara çekerek kendisi boğdu.” diye konuştu.

Sanıklardan Raziye Şimşek ise “Önce Allah’a, sonra adalete sığınıyorum. Ben bir şey yapmadım. Ben, ağabeyimle Ümmü’nün arasını yapmaya çalışıyordum. Aralarını bulmak için ordaydım. Ümmü’yü ağabeyim Veli öldürdü.” dedi.

Diğer tutuklu sanık Talat Şimşek de hakkındaki suçlamaları kabul etmedi.

Verilen kısa aranın ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, Raziye Şimşek’i 30, Talat Şimşek’i 20, İlhami Şimşek’i ise 10 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Konya’da 2003 yılında kemerle boğulduktan sonra kimliği tespit edilemediği için kimsesizler mezarlığına defnedilen Ümmü Şimşek’in öldürülmesiyle ilgili cinayet, polis ekiplerince geçen yıl aydınlatılmıştı.

Olayla ilgili öldürülen Şimşek’in ablası Raziye Şimşek, yeğenleri İlhami ve Talat Şimşek tutuklanmıştı.