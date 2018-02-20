Konya’da yol kenarında ceset bulundu

Konya’da yol kenarında tabancayla başından vurulmuş ceset bulundu.

Konya’da yol kenarında tabancayla başından vurulmuş ceset bulundu.

Olay, saat 16.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Selehaddin Eyyübi Mahallesi Tiftikçi Sokak üzerinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, bir vatandaş yol kenarında park etmiş bir aracın önünde tabancayla kafasından vurulmuş bir kişi gördü.

Vatandaşın ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık Ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri hayatını kaybeden şahsın 51 yaşındaki Mustafa Taşkın olduğunu belirledi.

Mustafa Taşkın’ın hayatını kaybettiği yerde bulunan 42 EY 756 plakalı otomobilin kendisine ait olduğu öğrenildi. Polis ekiplerinin incelemelerinin ardından Mustafa Taşkın’ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

Polis, cesedinin hemen yanında tabanca bulunan Taşkın’ın intihar etmiş olabileceği ihtimali üzerine duruyor.

Olayla ilgili soruşturma başlattı.