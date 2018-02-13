Konya’da valizinde dinamitle yakalanan şüpheli tutuklandı

Konya’da yolcu otobüsünde valizinde dinamit ve dinamit düzeneği ele geçirilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı

Konya’da yolcu otobüsünde valizinde dinamit ve dinamit düzeneği ele geçirilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı

Konya’nın Seydişehir ilçesinde bir yolcu otobüsünde yapılan aramada valizinin içerisinde 2 adet dinamit lokumu ile 2 adet patlayıcı kapsül ve kablolar ele geçirilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



Edinilen bilgiye göre, 1 Şubat 2018 tarihinde Antalya’dan Konya istikametine giden bir firmaya ait yolcu otobüsünde bomba olduğu yönünde gelen ihbar üzerine harekete geçen Seydişehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir dinlenme tesisinde durdurulan otobüste yaptıkları aramada Ş.O.’nun (31) valizinde 2 adet dinamit lokumu ve 2 adet patlayıcı kapsül ile kablolar ele geçirdi. Gözaltına alınan şüpheli S.O., Seydişehir Emniyetindeki işlemlerinin ardından Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Konya’ya götürüldü. TEM Şube Müdürlüğündeki sorgusunun ardından şüpheli S.O. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

