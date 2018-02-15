Konya’da üzerine reklam panosu düşen çocuk hayatını kaybetti

Konya'da 16 gün önce yolda yürüdüğü sırada üzerine reklam panosu düşmesi sonucu ağır yaralanan 4 yaşındaki çocuk, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Konya’da 16 gün önce yolda yürüdüğü sırada üzerine reklam panosu düşmesi sonucu ağır yaralanan 4 yaşındaki çocuk, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Merkez Karatay ilçesi Ulubatlı Hasan Mahallesi’nde yaşanan olayın ardından Konya Numune Hastanesine kaldırılan Muhammet Karabakan, daha sonra Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.
Karabakan, burada 16 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.
Öte yandan olayla ilgili gözaltına alınan Taha Süleyman B’nin, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.
Merkez Karatay ilçesi Ulubatlı Hasan Mahallesi’nde 30 Ocak’ta yolda yürüyen 4 yaşındaki Muhammet Karabakan’ın üzerine reklam panosu devrilmiş, ağır yaralanan Karabakan, Konya Numune Hastanesine kaldırılmıştı.