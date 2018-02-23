Konya’da uyuyan tır sürücüsü refüje çıktı

Konya’nın Kulu ilçesinde seyir halinde olan tır sürücüsü direksiyon başında uyuyunca, tır refüje çıkarak yol ortasında kaldı.

Konya’nın Kulu ilçesinde seyir halinde olan tır sürücüsü direksiyon başında uyuyunca, tır refüje çıkarak yol ortasında kaldı.

Olay, Konya Ankara Karayolu Ömeranlı Mahallesi trafik ışıkları yakınında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Konya’dan Ankara istikametine seyir halinde olan 06 AS 6732 plakalı tır sürücüsü E.N. uyuyunca, direksiyon hakimiyeti kaybolan tır refüje çıktı. Refüjdeki trafik levhalarına çarpan tır bir süre ilerledikten sonra durdu.

Refüjde kalan tır jandarma tarafından çağrılan çekici yardımıyla bulunduğu yerden kurtarılarak yola indirildi.

Maddi hasar oluşan tırın karşı şeride geçmemesi ise olası başka bir kazayı önledi.