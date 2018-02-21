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Konya’da uyuşturucu operasyonunda 2 gözaltı

  • Giriş Tarihi: 21.02.2018 17:11
  • Güncelleme Tarihi: 21.02.2018 17:11
Konya’da uyuşturucu operasyonunda 2 gözaltı

Konya'nın Ilgın ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

Konya’nın Ilgın ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Ilgın Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Müdürlüğüne bağlı ekipler, okul önlerinde yaptıkları asayiş uygulaması sırasında şüphe üzerine 2 kişiyi takibe aldı.

Ilıca Mahallesi Nevzat İspir Caddesi’nde öğrencilere uyuşturucu madde sattığı belirlenen şüpheliler Y. Y. ( 44) D. B. (15), okul önünde durduruldu.

Şahısların üst aramasında, 25 paket içerisinde satışa hazır esrar, 9 adet uyuşturucu hap ve bir bıçak ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.


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