Konya’da uyuşturucu operasyonunda 2 gözaltı

Konya'nın Ilgın ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.
Konya’nın Ilgın ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Ilgın Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Müdürlüğüne bağlı ekipler, okul önlerinde yaptıkları asayiş uygulaması sırasında şüphe üzerine 2 kişiyi takibe aldı.
Ilıca Mahallesi Nevzat İspir Caddesi’nde öğrencilere uyuşturucu madde sattığı belirlenen şüpheliler Y. Y. ( 44) D. B. (15), okul önünde durduruldu.
Şahısların üst aramasında, 25 paket içerisinde satışa hazır esrar, 9 adet uyuşturucu hap ve bir bıçak ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheliler, İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.