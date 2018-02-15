Konya’da uyuşturucu operasyonu

Konya'nın Ilgın ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 8 zanlı gözaltına alındı.
Konya’nın Ilgın ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 8 zanlı gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile Ilgın İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma başlattı.
Ekipler tarafından belirlenen 8 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.
Zanlıların adreslerinde yapılan aramada 2 tabanca, bir av tüfeği ve çok sayıda mermi, 64 uyuşturucu hap ile poşetlerde satışa hazır uyuşturucu ele geçirildi.
Şüphelilerin Ilgın Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.