Konya’da uyuşturucu operasyonu

Konya'nın Ilgın ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 8 zanlı gözaltına alındı.

Konya’nın Ilgın ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 8 zanlı gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile Ilgın İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma başlattı.

Ekipler tarafından belirlenen 8 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlıların adreslerinde yapılan aramada 2 tabanca, bir av tüfeği ve çok sayıda mermi, 64 uyuşturucu hap ile poşetlerde satışa hazır uyuşturucu ele geçirildi.

Şüphelilerin Ilgın Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.