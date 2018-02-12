Konya’da uyuşturucu operasyonu

Konya’nın Seydişehir ilçesinde durdurulan bir otomobilde yapılan aramada eroin ve uyuşturucu hap ele geçirildi.

Konya’nın Seydişehir ilçesinde durdurulan bir otomobilde yapılan aramada eroin ve uyuşturucu hap ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Seydişehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Antalya’dan Seydişehir’e uyuşturucu getirerek satışını yaptığı iddia edilen O.K.’nin otomobilini bir dinlenme tesisinde durdurdu. Ekipler yaptıkları aramada 10 gram eroin ve bir miktar uyuşturucu hap ele geçirdi. Gözaltına alınan O.K. Seydişehir Devlet Hastanesinde yapılan sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.