Konya’da uyuşturucu operasyonu

Konya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 13 zanlıdan 6'sı tutuklandı.
Konya’da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 13 zanlıdan 6’sı tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, polis ekipleri kent genelinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı iddia edilen şüphelilere yönelik çalışma başlattı.
Toplanan delillerin ardından harekete geçen polis ekipleri, 13 şüpheliyi düzenlediği operasyonla yakaladı.
Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda, 50,3 gram kokain, 1 kilo 467 gram esrar, 711 ecstasy hap, 8 suboxone hap ve 4 captagon hap ele geçirildi.
Adliyeye sevk edilen 6 şüpheli tutuklandı. Şüphelilerden 7’sinin polisteki sorgusu sürüyor.