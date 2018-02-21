Konya’da trafik kazası: 3 yaralı

Konya’nın Ilgın ilçesindeki trafik kazasında 3 kişi ağır yaralandı.

Konya’nın Ilgın ilçesindeki trafik kazasında 3 kişi ağır yaralandı.

Alının bilgiye göre, Ilgın girişi Hayvan Pazarı kavşağında Mustafa U. idaresindeki 27 ET 443 plakalı küçükbaş hayvan yüklü tır, Özgür B. yönetimindeki 35 MKC 73 plakalı otomobille çarpıştı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada otomobilde sıkışan sürücü Özgür B. ile Ceylan G. ve Mustafa T., itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kurtarıldı.

Yaralılar, ambulanslarla Dr. Vefa Tanır Ilgın Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Burada ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, daha sonra Konya’ya sevk edildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.