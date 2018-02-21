Konya’da Televizyon hırsızları devriye atan polise yakalandı

Konya’da kapı kilitlerini kırarak girdikleri evlerden televizyon çalan iki hırsız, devriye atan polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Konya’da kapı kilitlerini kırarak girdikleri evlerden televizyon çalan iki hırsız, devriye atan polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, merkez Karatay İlçesi Nakipoğlu Mahallesi Cihangir Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Emrah Ö. (31) ve Bahri U. (24) daha önceden takip ettikleri iki eve, akşam saatlerinde kimse yokken kapı kilitlerini kırarak girdi. Şahıslar, girdikleri evlerden örtüye sardıkları televizyonları çaldı. Çaldıkları malzemeleri götürürken cadde üzerinde devriye atan Konya Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri zanlıları fark etti. Polisi fark eden şüpheliler ise kaçmaya başladı. Kısa süren kovalamacanın ardından yakalanan iki şüpheli Konya Numune Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra ifadeleri alınmak üzere Hırsızlık Büro Amirliğine götürüldü. Şüphelilerin çaldıkları elektronik malzemeleri satarak uyuşturucu madde aldıkları iddia edilirken, Emrah Ö.’nün ise 10 farklı suçlardan kaydı bulunduğu belirtildi.