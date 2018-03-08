Konya’da Sürdürülebilir Su Yönetimi Çalıştayı için hazırlıklar tamamlandı

Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü ve Necmettin Erbakan Üniversitesi işbirliğiyle düzenlenecek olan “Sürdürülebilir Su Yönetimi Çalıştayı” için geri sayım başladı.

Konya Büyükşehir Belediyesi KO SKİ Genel Müdürlüğü ve Necmettin Erbakan Üniversitesi işbirliğiyle düzenlenecek olan “Sürdürülebilir Su Yönetimi Çalıştayı” için geri sayım başladı.

Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü, suyun yetkin ve verimli kullanımı, su kaynaklarının muhafazası ile kayıp/kaçakların önlenmesi konularında farkındalık oluşturmak üzere “Sürdürülebilir Su Yönetimi Çalıştayı” düzenliyor. Hazırlıkları tamamlanan çalıştay, Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü ve Necmettin Erbakan Üniversitesi işbirliğiyle 12-14 Mart tarihleri arasında Bayır Diamond Otel’de gerçekleştirilecek.

Toplam yedi oturum ve bir teknik geziden oluşan çalıştayın birinci oturumu 12 Mart 2018 Pazartesi günü 11.00’de başlayacak. “Havza Bazlı Yönetim” ana başlığıyla gerçekleştirilecek ilk oturumun başkanlığını Prof. Dr. Mehmet Emin Aydın yürütecek. Sırasıyla Prof. Dr. Ewald Schnug “Havza Bazlı Su Yönetimi”, Prof. Dr. İzzet Öztürk “Küresel iklim Değişikliğinin Konya Havzasındaki Su Kaynaklarına Etkileri ve Alınması Gereken Önlemler” konularında birikimlerini paylaşacaklar.

Aynı gün saat 14.00’te Prof. Dr. İzzet Öztürk başkanlığında “KOSKİ’nin Su ve Atıksu Yönetimi” ana başlığıyla ikinci oturum gerçekleştirilecek. Sırasıyla KOSKİ Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Demir “İçme ve Kullanma Suyu Yönetimi”, Dr. Serdar Koyuncu “Atıksu Yönetiminde KOSKİ Örneği” ve Mevlüt Pınarkaya “Konya Havzasında Su Potansiyeli” konularında sunum yapacaklar. Yine aynı gün saat 16.00’da üçüncü oturum Prof. Dr. Süleyman Soylu’nun başkanlığında gerçekleştirilecek. “Havza Bazlı Su ve Bitki Deseni Yönetimi” başlığıyla gerçekleştirilecek üçüncü oturumda ayrıca Prof. Dr. Mehmet Zengin “Konya Havzasında Bitki Deseni ve Su Potansiyeline Uygun Bitki Deseninin Belirlenmesi” başlığı altında bir konuşma yapacak. 13 Mart 2018 Salı günü dördüncü oturum “Atıksu Yönetimi” ana başlığıyla ve Prof. Dr. Habib Muhammetoğlu başkanlığında saat 10.00’da başlayacak. Prof. Dr. Müfit Bahadır “Atıksuların Yeniden Kullanımında Braunschweig Örneği”, Prof. Dr. İsmail Koyuncu ise “Atıksuların Yeniden Kullanım Amaçlarına Uygun Arıtma Teknolojileri” konularında katılımcıları bilgilendirecekler. Aynı gün beşinci oturum 11.30’da “Çamur Yönetimi” ana başlığıyla gerçekleştirilecek. Oturum başkanlığı görevini Prof. Dr. Müfit Bahadır’ın yürüteceği beşinci oturumda Prof. Dr. Norbert Dichtl “Arıtma Çamurlarının Arıtımı, Enerji Üretimi ve Tarım Alanlarında Kullanımı”, Prof. Dr. Yücel Taşdemir ise “Çamur Bertaraf Teknolojilerinde Bursa Örneği” konularında bilgi aktaracaklar.

Aynı günün altıncı oturumunu Prof. Dr. Yücel Taşdemir yönetecek. Saat 14.00’te “Su Kirliliği ve Kayıpları” ana başlığıyla gerçekleştirilecek oturumda Prof. Dr. Mehmet Emin Aydın “Konya’da Atıksuların Sulamada Kullanılması ile Kirleticilerin Birikimi Açısından Toprak ve Bitkiye Etkileri, “Prof. Dr. Habib Muhammetoğlu ise “Su Dağıtım Şebekelerinde Kayıp-Kaçakları Önleme ve Kontrol Teknikleri” konularıyla çalıştaya katkı sağlayacaklar. Aynı günün son oturumu ise Workshop (Atölye Çalışması/bilgi, tecrübe paylaşımı) şeklinde gerçekleştirilecek. İki birleşimde devam edecek Workshop bölümünde oturum başkanlığını KOSKİ Genel Müdürü Ercan Uslu yapacak. Uslu, Workshop 1 bölümünde “Havzada İçme, Kullanma ve Sulama Suyu Yönetimi”, Workshop 2 bölümünde ise “Atıksu ve Çamur Yönetimi” konularında tecrübelerini paylaşacak. Çalıştay, 14 Mart 2018 Çarşamba günü 09.00-13.00 saatleri arasında yapılacak olan teknik geziyle son bulacak.