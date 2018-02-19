Konya’da silahlı kuyumcu soygunu

Konya’da yüzü maskeli eli silahlı soyguncu, girdiği kuyumcu dükkanından vitrinde bulunan 50’ye yakın bileziği alarak kayıplara karıştı.

Konya’da yüzü maskeli eli silahlı soyguncu, girdiği kuyumcu dükkanından vitrinde bulunan 50’ye yakın bileziği alarak kayıplara karıştı.

Olay, saat 14.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Dr. Hulusi Baybal Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Menderes Koçak’a ait kuyumcu dükkanına giren yüzü maskeli eli silahlı soyguncu, iş yeri sahibinin eşi Fatma Koçak’a silah doğrultarak vitrindeki altınları poşete koymasını istedi. Silahlı soyguncunun karşısında şoka giren Fatma Koçak, vitrinde bulunan yaklaşık 50’ye yakın bileziği poşete doldurdu. Silahlı soyguncu ardından dışarıya çıkarak yaya olarak kaçtı.

Bu sırada yüzü maskeli şahsın kuyumcudan koşarak çıktığını gören Hikmet Akbaş ve bir vatandaş şüphelinin peşinden gitti. Yaşanan kovalamacanın ardından soyguncu yaklaşık bir kilometrelik kaçışın ardından izini kaybettirmeyi başardı. İhbar üzerine adrese ve şüphelinin kaçtığı bölgeye sevk edilen polis ekipleri, silahlı soyguncunun kaçış güzergahında çalışma başlattı. İş yerine gelen polis ekipleri de, güvenlik kamerası görüntülerini izleyerek şüphelinin eşkalini ve kimliğini belirlemeye çalıştı. Polis ekipleri, kuyumcu dükkanında parmak izi çalışması da yaparak şüpheliye ait delil toplamaya çalıştı. Şüphelinin kaçtığı bölgede geniş çapta araştırma başlatan polis, bir çöp konteynerinde şüpheliye ait olduğu belirlenen ceket buldu.

Yemek yedikten sonra arkadaşı olan Menderes Koçak’ın yanına çay içmeye gittiğini anlatan Hikmek Akbaş, iş yerindeki soyguncuyu müşteri sandığını söyledi. Soygun olduğunu anladığında aracını bırakıp soyguncunun peşinden koştuğunu ifade eden Hikmek Akbaş, yaklaşık bir kilometre kovaladığı şüpheliyi yakalayamadığını kaydetti.

Polisin şüpheliyi yakalamak için başlattığı çalışmalar sürüyor.