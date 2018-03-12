Konya’da sıcaklıklar artıyor!

Meteoroloji Konya bölge Müdürlüğü mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının 1 ila 3 derece daha..

Meteoroloji Konya bölge Müdürlüğü mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının 1 ila 3 derece daha artacağını bildirdi.

Konya ve çevresi için hava tahminlerini açıklayan yetkililer, bu yıl sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyrettiğini açıkladı.,

bugün ise hava sıcaklıkları 1 ila 3 derece artacak

Rüzgarın, güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.