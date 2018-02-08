Konya’da sıcaklıklar 4 derece artacak

Meteoroloji'den Konya için son dakika hava durumu tahminleri yapılmaya devam ediyor. Meteoroloji Konya Bölge Müdürlüğü, Konya'da hava sıcaklığının ise 2 ila 4 derece artarak beklenen hava sıcaklığının 18 dereceye kadar çıkacağını belirtti.

Meteoroloji’den Konya için son dakika hava durumu tahminleri yapılmaya devam ediyor. Meteoroloji Konya Bölge Müdürlüğü, Konya’da hava sıcaklığının ise 2 ila 4 derece artarak beklenen hava sıcaklığının 18 dereceye kadar çıkacağını belirtti.

Meteoroloji Konya Bölge Müdürlüğü Konya, Karaman, Aksaray ve Niğde’de havanın parçalı ve çok bulutlu, aralıklı hafif yağmurlu ve sağanak yağışlı geçeceğini aktardı.

Hava sıcaklığının ise 2 ila 4 derece artarak, mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Konya’da beklenen en yüksek hava sıcaklığı ise 18 dereceye kadar çıkması bekleniyor.

Rüzgarın ise güney ve güneybatı yönlerden orta, yer yer kuvvetlice (30-50 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı zamanla çok bulutlu, aralıklı hafif yağmurlu 15

İstanbul: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 15

İzmir: Çok bulutlu ve aralıklı hafif sağanak yağışlı 19

Adana: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu 21

Antalya: Çok bulutlu ve sabah saatlerinde hafif sağanak yağışlı 21

Samsun: Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren hafif yağmurlu 15

Trabzon: Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren hafif yağmurlu 15

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren hafif kar yağışlı 4

Diyarbakır: Az bulutlu 15