Konya’da sema programı yoğun ilgi görüyor

Konya Büyükşehir Belediyesi’nin her Cumartesi Mevlana Kültür Merkezi’nde, her Pazar İrfan Medeniyeti Araştırma ve Kültür Merkezi’nde düzenlediği sema programları, yurtiçinden ve yurtdışından on binlerce misafiri buluşturuyor.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, Hazreti Mevlana’nın yüzyıllardır Konya’dan dünyayı aydınlattığını belirterek, dünyanın en büyük sema salonları bulunan Mevlâna Kültür Merkezi’nde yıl boyu Hazreti Mevlana ile ilgili programlar icra edildiğini söyledi. Hazreti Mevlana’yı anmak için her yıl 7-17 Aralık tarihleri arasında düzenlenen Şeb-i Arus’un yanında; Mayıs ayında Hazreti Mevlana ve Ailesi’nin Konya’ya Teşrif Törenleri gerçekleştirildiğini hatırlatan Başkan Akyürek, bunlarla birlikte Büyükşehir Belediyesi tarafından her cumartesi sema programları yapıldığının altını çizdi.

2017’DE CUMARTESİ SEMA PROGRAMLARINI 50 BİN KİŞİ İZLEDİ

2006 yılından bu yana Cumartesi günleri ücretsiz olarak sema programları düzenlediklerini ve bu programları izlemek için her hafta Konya’ya adeta bir ziyaretçi akını olduğunu kaydeden Başkan Akyürek, Büyükşehir Belediyesi Mevlana Kültür Merkezi’nde her Cumartesi yapılan sema törenlerinin 2017 yılında 50 bine yakın kişi tarafından izlendiğini açıkladı.

İRFAN MEDENİYETİ ARAŞTIRMA MERKEZİ’NDE DE SEMA PROGRAMLARI BAŞLADI

Başkan Akyürek, ziyaretçilerin sema törenlerinin yanında, şehrin tarihi mekânlarını da gezerek manevi havayı teneffüs etme imkânı bulduklarını dile getirerek, “Cumartesi günleri Mevlana Kültür Merkezi’nde saat 19.00’da sema programları ve sema öncesi İngilizce – Türkçe Mesnevi dersleri düzenliyoruz. Ayrıca, Mevlana bölgesinde yapımını tamamlayarak hizmete sunduğumuz İrfan Medeniyeti Araştırma ve Kültür Merkezi’nde bulunan semahanede de her Pazar 16.00’da sema programları icra edilmeye başladı. Hemşehrilerimizi ve Konya dışından misafirlerimizi hafta sonları sema izlemek için davet ediyoruz” dedi.